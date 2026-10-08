Al Viola Park si lavora (finalmente) quasi del tutto a ranghi completi visti i rientri dei nazionali alla spicciolata. L'ultimo a rientrare sarà oggi Mastantuono, ma Vanoli sta già predisponendo l'undici anti-Genoa per sabato.

Ndour e Fagioli scintillanti

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In particolare, spiega La Nazione, sono Ndour e Fagioli a scalpitare per una maglia da titolare. Entrambi sono tornati rigenerati dall'azzurro e salvo sorprese saranno loro a formare la coppia di centrocampo a Marassi. Insieme a loro è rientrato anche Pongracic, che completa i tasselli dei giocatori mancanti.