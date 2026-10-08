VIDEO VN - Gonzalo: "Mastantuono è forte, ma con i centrali italiani è dura"

Verso Genoa-Fiorentina Mastantuono scalpita, ma sarà Vanoli a deciderne l'impiego. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che ricorda come il talento del Real Madrid abbia giocato soltanto nella notte fra martedì e mercoledì l'ultima gara con la sua Argentina e sia arrivato soltanto ieri sera a Firenze. Di conseguenza, sarà al Viola Park solamente oggi, con pochissimo tempo a disposizione per allenarsi con la squadra.

A disposizione

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Facile, quindi, che a Marassi Vanoli possa riproporre lo stesso undici che ha battuto il Venezia e ha fermato il Napoli con l'unica incognita legata proprio all'argentino. Al suo posto potrebbe toccare a Gnonto (). Gli altri temi riguardano la coesistenza Oulaï-Fagioli e l'attesa di Atta e Gonçalves. C'è tanto materiale.