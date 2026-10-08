Mastantuono è arrivato soltanto ieri a Firenze e oggi tornerà in campo. Resta in dubbio per Marassi, con sostituto pronto.
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Verso Genoa-Fiorentina Mastantuono scalpita, ma sarà Vanoli a deciderne l'impiego. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che ricorda come il talento del Real Madrid abbia giocato soltanto nella notte fra martedì e mercoledì l'ultima gara con la sua Argentina e sia arrivato soltanto ieri sera a Firenze. Di conseguenza, sarà al Viola Park solamente oggi, con pochissimo tempo a disposizione per allenarsi con la squadra.
A disposizioneFacile, quindi, che a Marassi Vanoli possa riproporre lo stesso undici che ha battuto il Venezia e ha fermato il Napoli con l'unica incognita legata proprio all'argentino. Al suo posto potrebbe toccare a Gnonto (che ieri ha già suonato la carica per la ripresa). Gli altri temi riguardano la coesistenza Oulaï-Fagioli e l'attesa di Atta e Gonçalves. C'è tanto materiale.
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