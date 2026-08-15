Prima di completare il mercato, la Fiorentina dovrà concentrarsi sulle uscite. Dodo e Fortini restano i principali candidati alla cessione: per il brasiliano la richiesta viola è di almeno 13 milioni, mentre il classe 2006 è seguito dal Torino, che ha offerto 5 milioni a fronte di una valutazione di circa 10.

Proprio Fortini potrebbe diventare la chiave per arrivare a Kristian Thorstvedt. Il centrocampista norvegese ha già raggiunto da settimane un’intesa con la Fiorentina, che gli ha preparato un contratto fino al 2031.

Inserendo Fortini nell’operazione con il Sassuolo, il conguaglio economico della Fiorentina potrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni di euro. La trattativa si sta allungando, ma resta una delle operazioni su cui sta lavorando la dirigenza viola. Lo scrive la Nazione.