Gianfranco Monti, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina:

"La cosa che mi ha dato fastidio è l'atteggiamento, che è mancato totalmente. De Rossi è furbo, ed ha detto che la Fiorentina meritava il pareggio, ed è vero. Ma se fai 4 tiri in porta, e ne butti dentro solo uno (di cui autogol), non pioi fare punti. Nel primo tempo El Shaarawy e Messias hanno fatto quello che volevano, ma i giovani dove sono? Forse qualcuno è stato sopravvalutato, oppure non erano messi bene in campo. Sono tutte domande che mi pongo, nonostante i bei nomi che abbiamo. Njie io non lo toglierei mai dal campo. La squadra è allenabile, ed hai l'obbligo di allenarla. Questa è una squadra che se fai bene, può arrivare ottava o nova, ma ancora non siamo da Europa."

Su Vanoli: "Non è partito bene solo per le prime due, ma c'è stato un cambiamento nello spogliatoio. Si vede che Vanoli è un leader, ma la difesa è un disastro, nonostante due allenatori ex difensori. Probabilmente alcuni difensori non sono così validi come si pensava. Il primo gol a Genova è peggio del secondo, e la domanda viene spontanea. Cosa hanno fatto per 3 settimane al Viola Park? A centrocampo siamo pochi, visto l'infortunio di Atta, manca roba. Ci siamo fatti battere da un 34enne ed un 35enne, ma eravamo lunghissimi in campo. Mastantuono è forte, ma deve imparare che si gioca in 11, e siamo in Italia. Gnonto a me piace, e la sua partita l'ha giocata. Mi aspetto di più da giocatori come Valdepenas. Credo che Vanoli abbia messo i giocatori con cui aveva lavorato di più durante la sosta, e la squadra ha deluso"