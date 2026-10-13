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Nuova bufera in casa Watford dopo il pesante 4-0 casalingo incassato a Vicarage Road contro il Burnley. La pesante sconfitta ha fatto precipitare gli Hornets a un bilancio di cinque ko nelle ultime sei uscite, riaccendendo la dura contestazione dei tifosi contro la proprietà guidata dalla famiglia Pozzo e contro la gestione tecnica di Alessio Dionisi.

Nel clima di tensione generale spicca lo sfogo social, poi rimosso, di Sir Elton John. La leggenda della musica mondiale, legato da sempre ai colori del club di cui è stato anche presidente, non ha nascosto il proprio sconforto per il momento negativo:

Da tifoso del Watford di lunga data, sono molto amareggiato e deluso dal declino delle ultime settimane. Sono davvero dispiaciuto per i tifosi costretti ad assistere a tutto questo.

La situazione rischia di ripercuotersi anche sulla rosa inglese, ricca di conoscenze del calcio italiano. Tra questi figura Edoardo Bove, ex centrocampista della Fiorentina approdato in Championship e oggi chiamato insieme ai compagni a un'inversione di rotta per risollevare una classifica complicata. Dionisi, dodicesimo allenatore sedutosi sulla panchina del Watford dal 2021, resta sotto esame dopo un avvio di stagione lontano dai vertici per un club che manca dalla Premier League dal 2022.