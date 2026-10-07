Paolo Monelli, ex giocatore della Fiorentina e autore di un bellissimo gol contro il Napoli, ha parlato di Cher Ndour alle pagine della Nazione. Ecco le sue parole:

Ma come le venne in mente, Monelli, di calciare da quella posizione?

«Ma Cher è stato più bravo, perché la sua rete è arrivata da una distanza maggiore. Sono in ogni caso felice che i tifosi si ricordino di quella partita. Vidi il portiere che era lontano dai pali. Eravamo in vantaggio e mancava poco alla fine (era l’89’, ndr). Mi arrivò la palla da Carobbi e, in un centesimo di secondo, pensai: proviamo. E il tiro andò dentro. A quel tempo i palloni erano fabbricati con materiale diverso: non riuscivi a calciare come adesso».