Tutti pazzi di Cher Ndour

Redazione VN
Ndour nazionale

VIDEO - Il gol di Ndour sulla tv polacca: il telecronista resta senza parole!

La Gazzetta dello Sport, come tutti i quotidiani, si concentrano su Cher Ndour. Il centrocampista della Fiorentina è pronto al salto di qualità e passare alla corte di Roberto Mancini. Per lui, pronto un paragona importante:

Ndour è l'uomo-copertina, se non altro per l'immaginifica gittata del suo gol. Il secondo della sua partita, perché aveva già colpito nel primo tempo con un'incursione di testa: piedi e strapotenza fisica non gli sono mai mancati, se impara anche l'arte dell'invasione e accelera il pensiero della giocata, Cher si avvicina al modello cui lo hanno sempre accostato, cioè Paul Pogba. Il suo ruolo in azzurro è intasato, ma la fisicità del centrocampista viola può essere utile. Stesso discorso per Pisilli, motore delle iniziative degli azzurrini fin dal biennio scorso: in Nazionale A ha già quattro presenze, è pronto da tempo. E nelle gambe ha calcio da Champions nella Roma. Capitan Lipani cresce di personalità in Under 21 e nel Sassuolo.
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