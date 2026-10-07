La Juventus è pazza di Cher Ndour. Il centrocampista della Fiorentina, secondo quanto scrive Tuttosport, sarebbe finito nel mirino di Carbevali. Cosa farà Fabio Paratici?

A prendersi la copertina è stato Cher Ndour, con un gol da 72 metri a Pescara che in breve ha fatto il giro del mondo sui social. Il centrocampista cerca adesso la consacrazione anche a livello di club, dopo aver cercato fortuna all’estero: la Fiorentina di Vanoli si aspetta da lui un altro salto di qualità, mentre la Juventus lo segue con grande attenzione nell’ottica di rendere più azzurra la squadra del futuro. Tra i pupilli della dirigenza bianconera, a proposito di azzurri, resta dunque Ndour, passato alla Fiorentina nel febbraio 2025 dal Psg, dopo le esperienze in prestito al Braga e al Besiktas, entrambe senza particolare fortuna. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, si era trasferito al Benfica nel 2020, debuttando con il club portoghese e sognando il grande salto. Una consacrazione che non è ancora arrivata, ma che Cher, appena 22enne, continua a inseguire. La Fiorentina conta di crescere insieme a lui. Se questo percorso non dovesse concretizzarsi, resterebbe comunque la possibilità del mercato, in attesa che la stagione sciolga alcuni nodi, soprattutto sul piano della maturità, non soltanto calcistica. Da Firenze negano anche solo la volontà di sedersi al tavolo con la Juventus per discutere di un giocatore dalle grandi potenzialità e con un futuro promettente. Saranno poi il mercato, le occasioni e gli incastri a determinare gli sviluppi, considerando i tanti calciatori coinvolti e soprattutto quelli in bilico. Per una Juventus più italiana, Ndour resta un nome da tenere in considerazione.