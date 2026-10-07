Cher Ndour era l’unico giocatore considerato incedibile dalla Fiorentina durante il mercato estivo, nonostante gli arrivi di Atta e Oulai: pur di trattenerlo, i viola avrebbero rinunciato a Fagioli. Fabio Paratici, convinto delle sue qualità e dei margini di crescita, ha respinto ogni possibilità di cessione, tra l’interesse del Napoli e un’offerta concreta del Crystal Palace, con una valutazione allora intorno ai 30 milioni di euro. A incidere è anche l’accordo con il Psg, al quale spetterà il 50% dell’incasso di una futura vendita. Il dirigente ha intravisto subito il potenziale dell’ex centrocampista di Psg e Benfica, condividendo la fiducia degli allenatori che lo hanno impiegato con continuità, nonostante lo scetticismo di parte dei tifosi e degli addetti ai lavori.

I numeri confermano la sua centralità: quattro presenze da titolare nelle prime cinque giornate di questo campionato, dopo le 38 presenze su 38 in Serie A nella scorsa stagione, di cui 20 dall’inizio, e le 10 gare da titolare su 11 in Conference League. A queste si aggiungono i sette gol segnati nel 2025-26 e le sei reti in 28 presenze con l’Under 21, raggiunte grazie alla doppietta contro la Polonia. Proprio quella partita, impreziosita dalla conclusione da circa 65 metri, lo ha proiettato tra i possibili candidati al Premio Puskas 2026, la cui lista dovrebbe essere ufficializzata a novembre. Sui social lo hanno celebrato numerosi compagni: «Che hai cucinato?», ha scritto Kayode; «Ingestibile», il commento di Gnonto, insieme ai messaggi di Fagioli, Camarda, Bartesaghi, Comuzzo, Viery e Volpato.

Ndour è stato festeggiato anche al Viola Park, dove è tornato per la ripresa degli allenamenti, tra le battute dei compagni e di Vanoli, prima di rimettersi al lavoro. «Tornerò subito a Firenze perché sabato abbiamo una partita difficile dobbiamo risalire velocemente la classifica», aveva dichiarato lunedì sera. Nonostante una valutazione ormai vicina ai 40 milioni e l’interesse della Juventus e di diversi club di Premier League, il centrocampista resta concentrato sulla Fiorentina e sulla volontà di convincere definitivamente anche chi ancora fatica a considerarlo un intoccabile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.