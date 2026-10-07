Pedro Gonçalves e Alex Jimenez si preparano a una sorta di “debutto bis” con la Fiorentina, dopo aver sfruttato la lunga sosta e il duro lavoro programmato da Vanoli. L’allenatore punta a farne riferimenti essenziali del gioco viola già dalla ripresa del campionato, sabato a Genova. Il portoghese si è concentrato sul raggiungimento della migliore condizione atletica, essendo arrivato a Firenze non al massimo della forma; lo spagnolo ha lavorato soprattutto sugli aspetti tattici, per aumentare impegno e rendimento nella fase difensiva.

Gonçalves offre a Vanoli una doppia soluzione: esterno offensivo o sottopunta. La sua duttilità, unita alla qualità tecnica, può renderlo una delle pedine più preziose della rosa, capace di adattarsi sia al 4-2-3-1 sia al 4-3-3. Il lavoro svolto durante la sosta dovrebbe consentirgli di esprimere meglio le proprie caratteristiche e assumere un ruolo più incisivo nella manovra della Fiorentina.

Di Jimenez si sono già apprezzate le progressioni e la capacità di mettere in difficoltà gli avversari in attacco. Secondo l’analisi, un 4-3-3 puro potrebbe valorizzarne le qualità offensive, alleggerendo la necessità di coprire continuamente tutta la fascia per aiutare la difesa. Vanoli punta comunque sulla sua crescita tattica e sulla maturazione nella fase di copertura, convinto che lo spagnolo abbia il potenziale per compiere un salto di qualità decisivo. Insieme a Gonçalves, è tra i giocatori dai quali il tecnico si aspetta una spinta alla ripartenza viola. Lo scrive la Nazione.