Moise Kean si è fermato di nuovo in allenamento e il Como ha annunciato uno stop di almeno due mesi. Il centravanti dovrebbe rientrare a inizio 2027. A ottobre si era sottoposto a un trattamento all’istituto Cugat di Barcellona per il fastidio alla tibia e il club aveva stimato cinque settimane di recupero. L’ultima presenza risale al 20 settembre e il bilancio del classe 2000 con i lariani è fermo a quattro partite, 158 minuti e zero gol.

Nell’ultima stagione a Firenze, Kean aveva segnato nove reti in 33 presenze e 2.345 minuti, saltando 20 delle 53 partite della Fiorentina in un’annata già segnata dai problemi alla tibia. La cessione all’ultimo giorno di mercato aveva fatto discutere per i tempi. Ora una parte dei tifosi viola rivaluta la scelta di Fabio Paratici. L’operazione vale 36 milioni di euro più bonus che possono avvicinare la cifra a 40, e la Fiorentina ha risparmiato un ingaggio da 6 milioni netti a stagione.

A raccogliere l’eredità di Kean avrebbe dovuto essere Norberto Beto, acquistato dall’Everton per 18,5 milioni di euro. Finora, però, il guineano è ancora a secco e a prendersi la scena è stato Mateo Pellegrino, già a cinque gol stagionali. Il rendimento di Beto peserà sul bilancio del mercato estivo della Fiorentina. Lo scrive la Nazione.