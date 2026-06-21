Nella numerosa lista dei nomi accostati alla Fiorentina, risultano anche quelli di Fabio Miretti e Joao Mario. Due profili della Juventus che piacciono a Fabio Paratici. Il primo, viene considerato un rinforzo importante per il centrocampo.
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Gazzetta dello Sport
Miretti e Joao Mario, Fiorentina superata: adesso c’è un club in pole per entrambi
Nella numerosa lista dei nomi accostati alla Fiorentina, risultano anche quelli di Fabio Miretti e Joao Mario. Due profili della Juventus
Mentre il secondo potrebbe essere una soluzione visto l'imminente addio di Dodò. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sportperò, in questo momento il club viola sarebbe concentrato su altri obiettivi.
E per questo motivo, il Bologna sarebbe tornato all'attacco per anticipare il club di Giuseppe Commisso. Domenico Tedesco infatti, vorrebbe entrambi nella sua squadra e in questo momento, Sartori sarebbe in netto vantaggio su Paratici.
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