"Voglio una Fiorentina competitiva e duratura": così Fabio Paratici giovedì in conferenza stampa. Il Corriere dello Sport riparte proprio da questo manifesto ed elenca i punti inderogabili del direttore sportivo da cui dovrà ripartire il club viola. Ecco quanto si legge sul quotidiano:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport: “Mentalità, identità e sinergia. I punti inderogabili di Fabio Paratici”
Corriere dello Sport
Cor. Sport: “Mentalità, identità e sinergia. I punti inderogabili di Fabio Paratici”
Paratici detta le linee guida per una Fiorentina competitiva
Le regole si diceva o, meglio, le linea-guida che significa insieme indicazioni da rispettare e seguire. Con una premessa sempre tratta dalle dichiarazioni di Paratici due giorni fa. 'Io non racconto favole per promettere cose che non si possono verificare. Io racconto la costruzione di possibili fatti che a novembre se si realizzano possono sognare far sognare i tifosi'. Non sarà semplice, ma sarà di sicuro meno complicato, e con maggiori possibilità di riuscita, se tutti insieme al Viola Park saranno capaci di mettere in pratica il piano di lavoro che contiene questi punti inderogabili: a) creare mentalità e identità sia all’interno del gruppo-squadra che del club; b) sinergia completa con l’allenatore in un reciproco scambio di idee ed esigenze; c) mercato dinamico alla ricerca di quei calciatori che possano condividere il piano-Fiorentina; d) conferma e crescita/consolidamento dei giocatori patrimonio anche del calcio italiano come Kean, Ndour, Fagioli e Comuzzo; e) formazione e valorizzazione dei talenti del vivaio; f) ristrutturazione delle varie aeree (organizzativa, medica, comunicazione) cambiando il modus operandi all’interno di ciascuna di esse. Sei regole: come sei sono le parole del manifesto.
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