Sentite Mauro: “David non è da Juve, può giocare al massimo nella Fiorentina”

L'ex bianconero, Massimo Mauro, ha commentato il livello che ha Jonathan David: secondo lui non adatto a giocare nella Juventus

L'ex calciatore della Juventus, Massimo Mauro, oggi opinionista sportivo, ha parlato a Tuttosport di Jonathan David, attaccante canadese che con i bianconeri quest'anno non è riuscito a lasciare il segno come in passato era riuscito a fare in Francia con la maglia del Lille. Le sue parole: