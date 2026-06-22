L'ex calciatore della Juventus, Massimo Mauro, oggi opinionista sportivo, ha parlato a Tuttosport di Jonathan David, attaccante canadese che con i bianconeri quest'anno non è riuscito a lasciare il segno come in passato era riuscito a fare in Francia con la maglia del Lille. Le sue parole:
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Sentite Mauro: “David non è da Juve, può giocare al massimo nella Fiorentina”
L'ex bianconero, Massimo Mauro, ha commentato il livello che ha Jonathan David: secondo lui non adatto a giocare nella Juventus
Ci sono giocatori da Juve e altri che non lo sono. Io non dico che David sia scarso, ma è un giocatore da Lille, Fiorentina, Atalanta... Quel livello lì. La Juventus chiede di più, chiede uomini. Prima c'erano gli uomini e poi i calciatori.
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