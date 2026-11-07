La Gazzetta dello Sport ha intervistato Massimo Mauro che ha presentato la sfida tra la Fiorentina e la Juventus. Ecco le parole dell'ex bianconero:

Quindi si aspetta che presto uno di questi venga sostituito da McKennie per dare più equilibrio?

«Sì, perché la Juventus non ha un centrocampo e una difesa che possono reggere tre giocatori che in fase di non possesso sono abbastanza modesti e non fanno filtro. Penso alla partita di Firenze, per esempio. Mastantuono andrebbe sempre raddoppiato e Alajbegovic dovrebbe stare ogni volta accanto all’esterno basso di sinistra. Sarà in grado di farlo? Ecco perché, quando la Juve incontrerà squadre che attaccano bene, vedo complicato schierare questi tre attaccanti tutti insieme. Magari sarà più facile farlo in Europa, dove ci sono più spazi rispetto alla Serie A».

Tra gli altri, erano stati accostati alla Juventus anche Raimondo e Varela, i due centravanti rivelazione del campionato…

«A parte che il primo si è fatto male, comunque la Juve non può fare una scommessa. Deve prendere un calciatore pronto, che conosca la Serie A e che abbia già giocato a certi livelli. E Scamacca lo sarebbe. Altrimenti sapete chi avrebbe potuto far comodo a Spalletti? Moise Kean, che con le sue caratteristiche si sarebbe sposato perfettamente con gli attuali attaccanti juventini».