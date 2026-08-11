"Fiorentina, quando cambi molto c'è bisogno di tempo"
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Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, ha detto la sua sul campionato di Serie A sempre più vicino all'inizio. Ecco le sue parole sulla Fiorentina riportate dalla Gazzetta dello Sport:
La Juventus lavora in emergenza da tre anni. Adesso ha i dirigenti migliori del triennio. Carnevali e Massara sono bravissimi, ma i giocatori sono questi: hanno bisogno di tempo. Non sbagliare è impossibile quando devi ricostruire una squadra che non vince da diversi anni, mi auguro commettano meno errori dei predecessori. L'Inter e il Napoli sono molto più avanti della Juventus. I bianconeri sono meno forti e se la giocheranno con Roma, Como e Milan per il terzo, il quarto e il quinto posto. Spero si inserisca nel giro anche la Fiorentina, anche se quando cambi molto c'è bisogno di tempo: io avevo un debole per Barone e adesso auguro il meglio alla coppia Paratici-Grosso
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