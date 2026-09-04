"Sorpreso? Un po' si, perché non ho fatto nulla di strano"
VIDEO VN - Gonzalo: "Mastantuono è forte, ma con i centrali italiani è dura"
Franco Mastantuono torna sull'episodio dell'estate che l'ha visto protagonista di un video girato sulla spiaggia mentre giocava con dei bambini. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport:
Sorpreso? Un po' si, perché non ho fatto nulla di strano: ero con i miei amici, ho visto bimbi col pallone e mi sono messo a giocare. Per me è normale come girare per la citta, conoscere la storia, il cibo. Adoro la pasta e la focaccia. In questi giorni è venuta a trovarmi la mia famiglia ma io sono abituato a vivere da solo, sono andato via da Azul, il mio paese, a 13-14 anni».
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