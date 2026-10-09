A quasi un anno dal suo esordio sulla panchina gigliata, era il 9 novembre 2025 quando debuttò proprio a Marassi al posto dell'esonerato Stefano Pioli, Paolo Vanoli ritrova il Genoa per dare il via a quello che per molti rappresenta il vero inizio di stagione. Come sottolineato sulle pagine di Tuttosport, il tecnico di Varese, fresco d'ingresso nel club dei centenari viola tra le 59 presenze da calciatore e le 41 da allenatore, è chiamato a un deciso cambio di passo in classifica per preparare al meglio un vero e proprio "mese della verità" che vedrà la Fiorentina opposta a Como, Atalanta, Juventus, Inter e Sassuolo.

Il rebus Mastantuono e le alternative in attacco

Il grande interrogativo della vigilia riguarda le condizioni di Franco Mastantuono. Il talento argentino è stato l'ultimo degli otto nazionali a rientrare al Viola Park, reduce dal gol segnato con l'Argentina e dalle grandi emozioni vissute durante l'addio al calcio di Leo Messi. L'ex Real Madrid scalpita e vuole la maglia da titolare a tutti i costi: se mostrerà di aver smaltito il fuso orario e le tossine del lungo viaggio transoceanico, scenderà in campo dal primo minuto. In caso contrario, Vanoli è pronto ad affidarsi a Wilfried Gnonto, rimasto a lavorare a pieno regime a Firenze durante la sosta. Al centro dell'attacco Mateo Pellegrino appare al momento favorito su Beto.

L'orgoglio di Ranieri e le motivazioni di Oulai

Tra i più motivati in vista del match del Ferraris figura sicuramente Luca Ranieri, che ha da poco ufficializzato il prolungamento di contratto con la Fiorentina fino al 2029 con opzione.

Fari puntati anche sul giovane Oulai, desideroso di mettere in mostra il proprio valore e finito nel mirino delle voci di mercato provenienti dalla Turchia, che parlano di un possibile assalto a gennaio da parte del Galatasaray.