Le parole di Alberto Malusci sul reparto difensivo della Fiorentina soffermandosi su Ranieri

Redazione VN
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L'ex viola Alberto Malusci, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del reparto difensivo della Fiorentina e non solo:

Il gruppo all'interno dello spogliatoio è tutto. Quando c'è armonia risolvi anche i problemi. Chi a Genova? Dragusin e Ranieri. Quest'ultimo l'ho criticato, nessuno gli ha regalato nulla. Ha riniziato ad entrare in campo con la testa giusta, prima andava sopra le righe. È l'uomo giusto per far rendere tutti i centrali. Chi sta accanto a lui fa sempre belle prestazioni. La Fiorentina ha fatto bene a rinnovargli il contratto.

L'attaccante

Vorrei che la scelta Beto-Pellegrino ricadesse su uno solo. Non voglio l'alternanza ogni domenica. Se ne devo battezzare uno direi Pellegrino, è più centravanti. Ma Vanoli ha un pallino particolare per Beto. Mi aspetto dagli esterni più cross: Pellegrino ha il colpo di testa.
Alberto Malusci Fiorentina

Fagioli e Ndour

Averne centrocampisti come Fagioli. La sua qualità non si mette in dubbio, adesso ha trovato continuità. Ndour? Non mi fa impazzire, ma sono contento per lui. I gol come quello non sono casuali. Sta crescendo.

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