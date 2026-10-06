Le parole di Alberto Malusci sul reparto difensivo della Fiorentina soffermandosi su Ranieri
Malagò chiarisce: "Incomprensioni con Bonfiglio? Eufemismi..."
L'ex viola Alberto Malusci, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del reparto difensivo della Fiorentina e non solo:
Il gruppo all'interno dello spogliatoio è tutto. Quando c'è armonia risolvi anche i problemi. Chi a Genova? Dragusin e Ranieri. Quest'ultimo l'ho criticato, nessuno gli ha regalato nulla. Ha riniziato ad entrare in campo con la testa giusta, prima andava sopra le righe. È l'uomo giusto per far rendere tutti i centrali. Chi sta accanto a lui fa sempre belle prestazioni. La Fiorentina ha fatto bene a rinnovargli il contratto.
L'attaccante
Vorrei che la scelta Beto-Pellegrino ricadesse su uno solo. Non voglio l'alternanza ogni domenica. Se ne devo battezzare uno direi Pellegrino, è più centravanti. Ma Vanoli ha un pallino particolare per Beto. Mi aspetto dagli esterni più cross: Pellegrino ha il colpo di testa.
Fagioli e Ndour
Averne centrocampisti come Fagioli. La sua qualità non si mette in dubbio, adesso ha trovato continuità. Ndour? Non mi fa impazzire, ma sono contento per lui. I gol come quello non sono casuali. Sta crescendo.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News viola
Sky annuncia: "Ranieri rinnova con la Fiorentina. Ecco la durata dell'accordo"
Gli opinionisti
Facile accorgersi oggi di Ndour. Quello strano circolo vizioso con i giovani viola
Radio e tv
Colasanto su Mastantuono: "Giocatore da Real. Sta beneficiando di una cosa"
Interviste
Beto: "Pellegrino? Non voglio rimanere indietro. Ora mi sento più cattivo"
Le nostre esclusive
Il What If del sogno Palace per Njie. Perchè le Eagles non hanno affondato?
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti