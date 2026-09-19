Franco Mastantuono e Kevin De Bruyne rappresentano due generazioni completamente diverse del calcio, pronte però a incrociarsi al Franchi. Come racconta la Gazzetta dello Sport, tra il talento argentino della Fiorentina e il centrocampista belga del Napoli ci sono ben 16 anni di differenza.

Mastantuono aveva appena due anni quando De Bruyne faceva il suo esordio in prima squadra con il Genk. Da allora il belga ha costruito una carriera ricchissima di successi, con Champions League, Mondiale per Club e diversi titoli di Premier League. Il giovane argentino, invece, ha appena iniziato il proprio percorso nel calcio dei grandi e in patria ha conquistato una Supercoppa con il River Plate.

Due storie agli antipodi che si ritroveranno una di fronte all'altra nella prima grande sfida stagionale della Fiorentina.