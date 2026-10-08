Mastantuono non ha intenzione di stare a guardare: vuole convincere Vanoli in poco tempo
FOCUS VN - 8 viola in Nazionale: come sono andati durante la sosta più lunga di sempre
Questo pomeriggio al Viola Park farà rientro insieme ai suoi compagni di squadra della Fiorentina anche il talentuosissimo Franco Mastantuono, ultimo rientrante dalle gare della sosta con le rispettiva Nazionale. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il calciatore argentino, dopo aver partecipato alla gara d'addio con l'Albiceleste di Leo Messi (IL MESSAGGIO), ha fatto rientro in città ancora più carico di prima e punta a convincere Paolo Vanoli a schierarlo dal 1' per la gara a Marassi contro il Genoa in programma questo sabato alle ore 15:00.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Ecco la tabella-punti della Fiorentina. Sei partite per capire che squadra è
Rassegna stampa
Da Genova: "De Rossi ritrova un difensore per la Fiorentina. Ma quanti assenti!"
Rassegna stampa
Baldini su Ndour: "Posso raccontare di un gol spettacolare da un ragazzo speciale"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Missione di Oulai chiara, ma Vanoli gli chiede tempo. Il piano"
Rassegna stampa
CorFio: "Ora inizia il tour de force. Fiorentina, sei gare per dire chi sei"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti