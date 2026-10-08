FOCUS VN - 8 viola in Nazionale: come sono andati durante la sosta più lunga di sempre

Questo pomeriggio al Viola Park farà rientro insieme ai suoi compagni di squadra della Fiorentina anche il talentuosissimo Franco Mastantuono, ultimo rientrante dalle gare della sosta con le rispettiva Nazionale. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il calciatore argentino, dopo aver partecipato alla gara d'addio con l'Albiceleste di Leo Messi (IL MESSAGGIO), ha fatto rientro in città ancora più carico di prima e punta a convincere Paolo Vanoli a schierarlo dal 1' per la gara a Marassi contro il Genoa in programma questo sabato alle ore 15:00.