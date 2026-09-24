Giampaolo Marchini, sulle pagine della Nazione, analizza l'importanza della sosta per la Fiorentina di Paolo Vanoli:

Il calcio di oggi non aspetta nessuno, ma a volte il calendario concede deroghe inaspettate. Questi giorni serviranno a normalizzare l’ambiente, a cancellare le scorie psicologiche delle tre sconfitte iniziali e a far capire a un gruppo profondamente rinnovato cosa significhi respirare viola. Se Vanoli riuscirà a sfruttare questo laboratorio silenzioso per trasformare un insieme di ottime individualità in un blocco, allora questa sosta autunnale verrà ricordata come il vero punto di svolta della stagione. La recente risposta d’orgoglio contro il Napoli ha dimostrato che la Fiorentina ha un’anima. La continuità, però, si costruisce attraverso la cura di ogni singolo dettaglio. Per Vanoli, che non concede vacanze e pretende cultura del sacrificio, la pausa non è riposo: è il mattone su cui edificare la futura solidità dei viola. La rincorsa verso traguardi più ambiziosi passa da questo lavoro silenzioso.