Alberto Malusci critico al Pentasport critico sul valore dei singoli e le responsabilità della società.
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Alberto Malusci è intervenuto a Radio Bruno durante il Pentasport per dire la sua prima della trasferta a San Siro di domenica:
Ci potrebbe essere un cambio di modulo domenica. Facciamo fatica nel gestire il gioco, perché prendiamo sempre gol, quindi potremmo vedere una Fiorentina a specchio con l'Inter, che davanti ha due attaccanti molto forti fisicamente. Nel centrocampo a tre mi piacerebbe vedere Fagioli con Oulai e Brescianini o Ndour e davanti Mastantuono con Beto, più veloce di Pellegrino. Offendere De Gea? Lo trovo ingiusto ed esagerato.
Per non sbagliare mentalità
Al giorno d'oggi un giocatore deve essere bravo a fare tutto, ci sta ogni tanto cambiare situazione in campo e tutti devono essere pronti. Le partite vanno giocate, perché non ce la possiamo giocare con l'Inter? Tra l'altro veniamo da una partita non brutta, a me non è dispisciuta contro il Genoa, oltre ovviamente al risultato: questo difetto va risolto, prendiamo sempre 2/3 gol a partita.
Tutto sbagliato dalla nuova proprietà
Da quando è arrivato Commisso, tutte le campagne acquisti sono state sbagliate, come le scelte dei direttori sportivi. Per non parlare degli allenatori. Atta non gioca, Oulai non è pronto tecnicamente, Beto? Si deve allenare sulle rovesciate. Pellegrino non riesce ad ingranare, Dragusin alterna l'essere un grande difensore ad uno che si fa saltare come se niente fosse. Da cosa dipende tutto questo? Non capisco, cambiano tutti i ruoli ma nessuno va bene. Possibile che non ce ne sia uno adatto alla piazza di Firenze?
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