La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Como. Sereno lo è il club circa l'arrivo di Kean. L'azzurro ieri si è allenato al Viola Park ma individualmente, come sta facendo da tre giorni dopo lo strappo con la Fiorentina.

Difficilmente verrà convocato da Grosso per la partita contro il Frosinone. Il Como non forza i tempi e attende che il ds Viola lo liberi quando ha trovato il sostituto di Moise. Il mercato chiude martedì alle 20, c'è tutto il tempo per viaggiare, fare le visite, firmare.