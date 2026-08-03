C'è grande trepidazione a Firenze (e non solo) intorno al nome di Franco Mastantuono. Il talento del Real Madrid classe 2007 dovrà presto sciogliere il nodo relativo al suo futuro dopo che i Blancos lo hanno messo alla porta e vari club si sono fatti avanti. Tra questi, come sappiamo, c'è la Fiorentina che è in prima fila grazie agli ottimi uffici di Paratici, anche se la palla è in mano al giocatore che ha anche altre proposte dall'Italia (Milan) oltre che dal "suo" River Plate.

Le parole di Fiore

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Su Mastantuono e sugli altri talenti che stanno arrivando / potrebbero arrivare in Serie A, si è espresso stamattina l'ex viola Stefano Fiore. Intervistato dal Corriere della Sera, ha risposto ad una domanda riguardante gli arrivi di Alajbegovic (giù ufficiale alla Juve), Brahim Diaz e. "Alzerebbero il livello. L’argentino sarebbe un grande acquisto, speriamo. L’Italia ha bisogno di fantasia" le parole dell'ex numero 10 di Fiorentina, Lazio e Udinese.