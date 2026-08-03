Interpellato sui talenti in odore di Serie A, Stefano Fiore indica subito Mastantuono: "Alzerebbe il livello"

Redazione VN
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C'è grande trepidazione a Firenze (e non solo) intorno al nome di Franco Mastantuono. Il talento del Real Madrid classe 2007 dovrà presto sciogliere il nodo relativo al suo futuro dopo che i Blancos lo hanno messo alla porta e vari club si sono fatti avanti. Tra questi, come sappiamo, c'è la Fiorentina che è in prima fila grazie agli ottimi uffici di Paratici, anche se la palla è in mano al giocatore che ha anche altre proposte dall'Italia (Milan) oltre che dal "suo" River Plate.

Le parole di Fiore

Su Mastantuono e sugli altri talenti che stanno arrivando / potrebbero arrivare in Serie A, si è espresso stamattina l'ex viola Stefano Fiore. Intervistato dal Corriere della Sera, ha risposto ad una domanda riguardante gli arrivi di Alajbegovic (giù ufficiale alla Juve), Brahim Diaz e Mastantuono. "Alzerebbero il livello. L’argentino sarebbe un grande acquisto, speriamo. L’Italia ha bisogno di fantasia" le parole dell'ex numero 10 di Fiorentina, Lazio e Udinese.
Real Madrid Training Session

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