Joao Mario con Dodò, Jimenez e Fortini: chi gioca, chi no e chi va?

Joao Mario è stato il settimo colpo di Fabio Paratici. Una rivoluzione attesa, ma forse inaspettata nelle modalità. Il portoghese è l'ennesimo affare sull'asse Torino-Firenze nelle ultime stagioni. Un colpo reso possibile dal giocatore, che si è ridotto l'ingaggio, passando da 2 a 1.5 milioni.

Anche la Juventus, come scritto dalla Nazione, è dovuta scendere a patti. Inizialmente Carnevali voleva un prestito con obbligo, con la necessità di monetizzare. Alla fine invece sarà "soltanto" un prestito con diritto di riscatto. E così Joao Mario si veste di viola.