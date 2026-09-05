Il messaggio lanciato da Fabio Grosso alla vigilia della sfida contro il Torino va ben oltre la semplice analisi tattica. Il tecnico viola ha tracciato una linea netta tra il recente passato e il presente, fissando alcuni concetti chiave destinati a guidare il nuovo corso della Fiorentina: l'azzeramento totale degli alibi legati al calciomercato, la ricerca di una forte identità collettiva e la valorizzazione di chi ha scelto con convinzione di sposare la causa gigliata.

Tabula rasa sul mercato: dentro solo chi ha motivazioni

Il primo caposaldo del pensiero di Grosso riguarda la fine delle distrazioni estive. Con la finestra di trasferimenti finalmente chiusa, cade ogni tipo di giustificazione: la rosa è definita e le energie vanno incanalate esclusivamente sul lavoro quotidiano. Un passaggio fondamentale riguarda anche le uscite, con la consapevolezza che chi ha lasciato Firenze lo ha fatto per scelta propria. L'attenzione si sposta dunque interamente su chi è rimasto e sui nuovi arrivati, chiamati a portare quell'entusiasmo e quella freschezza mentale indispensabili per cambiare marcia.

Responsabilità condivisa e spirito di squadra

Un altro pilastro del ragionamento del mister è il rifiuto della logica dei capri espiatori o dei salvatori della patria. Dopo l'inizio di stagione complicato, l'analisi degli errori è stata profonda ma collettiva: la crescita deve passare dal gruppo e non dalle singole individualità, per quanto di alto livello. Nemmeno la questione dei tanti ex passati al Torino viene vista come un fattore destabilizzante, ma piuttosto come una dinamica di campo da affrontare con matura serenità. L'obiettivo prioritario resta costruire un'identità solida e condivisa, unico vero antidoto per superare le difficoltà e conquistare la piazza.

A fare da cornice all'incontro ci sarà un Franchi caldissimo, non solo per il grande apporto del pubblico ma anche per le temperature torride previste attorno ai 35 gradi. Per spezzare il tabù delle prime gare stagionali, serviranno una tenuta mentale di ferro e un approccio privo di sbandamenti. Lo riporta La Repubblica.