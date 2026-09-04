Le parole del noto opinionista sulla situazione della Fiorentina

Redazione VN
Fabio Grosso conferena stampa

VIDEO VN - Grosso: "Avevamo cercato un giocatore. Ora conta solo voler far bene"

Le parole di Bernardo Brovarone al Pentasport di Radio Bruno sul momento della Fiorentina:

LA SITUAZIONE FIORENTINA

Contano i punti e la classifica, i risultati e ciò che si vede in campo, è ora di iniziare a conquistare qualcosa. Paratici ha fatto un mercato importante, con anche qualche lacuna. Il Torino è una squadra che ho visto in Coppa Italia, può essere un avversario abbordabile in questo momento. La rosa della Fiorentina ha un valore, mi auguro che siano stati problemi di condizione fisica. Grosso è già in sofferenza a livello di pressione fiorentina, ora dovrà avere un'enorme freddezza e un grande entusiasmo, a livello di scelte sono accadute delle cose strane. Manca un incontrista, un po' di velocità. Viery lo ritengo strapagato, se si dovesse affermare per la spesa fatta sarebbe un giocatore di grande importanza. Brozovic? Non servirebbe in questo momento, il centrocampo è già fatto. Credo che Paratici sia un leone in gabbia in questo momento.
Brovarone

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