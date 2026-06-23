La rivoluzione di Paratici, Nazione: “Tutti i volti nuovi del Viola Park”

Al Viola Park è in corso un restyling strutturale pensato per rafforzare competenze e organizzazione in tutti i settori del club

La Fiorentina sta portando avanti una profonda riorganizzazione interna che va ben oltre il mercato. Al Viola Park è in corso un restyling strutturale pensato per rafforzare competenze e organizzazione in tutti i settori del club, con diversi nuovi ingressi e alcune promozioni interne.

Tra le principali novità volute da Fabio Paratici figurano Lorenzo Giani, nominato responsabile dello scouting dopo l'esperienza al Tottenham, e Niccolò Orlandini, arrivato dal Milan come segretario del dipartimento scouting. Sempre nell'area tecnica, dal 10 luglio entrerà ufficialmente in carica Claudio Filippi, nuovo preparatore dei portieri, che ha firmato un contratto quadriennale dopo l'ultima esperienza al Milan.

Dal 1° luglio sarà inoltre operativo Paolo Morganti, ex direttore generale del Catanzaro, che assumerà il ruolo di direttore operativo del Viola Park, fungendo da raccordo tra area tecnica, prima squadra e team manager. Sul fronte commerciale, Francesco Picciotto è stato scelto dal direttore generale Alessandro Ferrari come nuovo Revenues & Marketing Director. Contestualmente, la società ha promosso Raffaele Rubino e Moreno Zebi, che da osservatori passano alla guida dell'area dedicata alla gestione dei calciatori in prestito. Lo scrive la Nazione.