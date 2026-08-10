La nuova Fiorentina è nata a New York. È lì, all'inizio di giugno, che Giuseppe Commisso e la madre Catherine avrebbero dato il via libera al progetto di Fabio Paratici, dando così il via alla rivoluzione che in appena due mesi ha profondamente cambiato il volto del club viola. A raccontarlo è Giuseppe Calabrese sulle pagine de La Repubblica.

Dopo il fallimento della scorsa stagione, conclusa con una salvezza arrivata soltanto nelle ultime giornate, la proprietà ha scelto di azzerare tutto e ripartire. Non soltanto attraverso la scelta di un nuovo allenatore, con Fabio Grosso chiamato a raccogliere l'eredità della precedente gestione, ma soprattutto attraverso una nuova visione strategica.

Il progetto prevede una Fiorentina più giovane e internazionale. L'età media dei nuovi acquisti è di 21,7 anni e l'idea è quella di puntare su giocatori di talento, con margini di crescita e ingaggi più sostenibili, per costruire una squadra in grado di aprire un nuovo ciclo.

A Paratici sarebbe stata concessa ampia libertà di movimento, all'interno di alcuni paletti economici: tra i 100 e i 120 milioni di euro da investire sul mercato e un monte ingaggi da mantenere intorno ai 60-70 milioni. Il direttore sportivo, insieme a Roberto Goretti, si è così messo immediatamente al lavoro, con l'obiettivo di consegnare a Grosso una rosa già completa al 70-80% durante il ritiro.

La Fiorentina è stata infatti tra le società più attive sul mercato. Otto i nuovi giocatori arrivati finora, per una spesa complessiva vicina ai 90 milioni di euro. Atta, Oulai e Mastantuono rappresentano gli investimenti più importanti di una campagna acquisti che ha cambiato profondamente la squadra.

Il mercato, però, non è ancora concluso. Come sottolinea La Repubblica, alla Fiorentina manca ancora almeno un esterno di valore per completare la rosa. Parallelamente, Paratici dovrà lavorare sulle cessioni per ridurre l'affollamento dello spogliatoio e creare spazio per eventuali ulteriori operazioni.

La nuova strategia ha già prodotto anche un effetto importante sull'ambiente. L'arrivo di Mastantuono ha riacceso l'entusiasmo di Firenze e riportato la Fiorentina a confrontarsi sul mercato con grandi club europei come Real Madrid e Tottenham.

Nell'anno del centenario, la famiglia Commisso ha indicato una direzione precisa: onorare la memoria di Rocco Commisso e provare ad aprire un nuovo ciclo. Gli obiettivi ufficiali non vengono dichiarati, ma la rivoluzione di Paratici racconta una Fiorentina che vuole tornare a essere protagonista.