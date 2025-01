La Repubblica si chiede: “Che succede alla Fiorentina? Sembra finita la magia”

Finita la magia?

Da quel momento la Fiorentina non è più la stessa. La mancanza di Bove si fa sentire: i reparti sono troppo distanti tra loro e il centrocampo risulta inefficace. La sconfitta a Bologna, quella interna con l’Udinese, il pari in extremis contro la Juve e la netta caduta contro il Napoli. Sarebbe facile incolpare soltanto il lato tattico, ma la realtà è ben diversa. La squadra ha perso qualche certezza, soprattutto a livello mentale. Le fragilità espresse sul campo hanno contagiato un gruppo che si credeva imbattibile o quasi. La magia che si era creata in quei mesi, sembra essere svanita. Alcuni singoli si sono dimostrati un problema: da Pongracic a Colpani, passando per Gudmundsson. Tutti giocatori che non hanno reso come da aspettative. Il mercato potrà aiutare, possibilmente completare e arricchire. Ma Palladino dovrà essere abile a sistemare il momento di maggior difficoltà dei suoi, per non disperdere quanto di buono fatto nei mesi precedenti