Il giorno dopo Ferragosto, come sempre i quotidiani non sono in edicola
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Come sempre, il 16 d'agosto i quotidiani non sono in edicola perché i colleghi della carta stampata hanno goduto di una giornata di riposo per Ferragosto. Violanews però non si ferma e anche oggi mi propone tanti temi con i nostri redattori e opinionisti. Vi aspettiamo.
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