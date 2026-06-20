La Nazione: “Norton-Cuffy per il dopo Dodò. Possibile asse di mercato col Parma”

La permanenza di Dodò alla Fiorentina è tutt'altro che certa. Per il brasiliano, che piace alla Roma anche se il club giallorosso sembra defilato, la società gigliata vuole 15 milioni. Chi potrebbe prendere il suo posto? Secondo La Nazione, la candidatura più forte rimane quella di Booke Norton-Cuffy (valutazione intorno ai 15 milioni più bonus). Per la corsia opposta, invece, i sogni rimangono Matteo Ruggeri e Destiny Udogie (per quest'ultimo, secondo il Corriere dello Sport, la richiesta del Tottenham è sui 40-50 milioni). Da tenere d'occhio anche l'asse tra Firenze e Parma. Il grande rapporto tra Paratici e Cherubini potrebbe portare a una serie di operazioni interessanti. Ai viola interessano Bernabé e Pellegrino (da tenere in caldo nel caso in cui si accendesse il mercato intorno a Kean), mentre al Parma piacciono Fazzini e Piccoli. Contatti ce ne sono stati e ce ne saranno altri nel corso delle prossime settimane.