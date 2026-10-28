La Fiorentina cerca la spinta di Firenze per provare a rialzarsi contro l'Atalanta. Come racconta La Nazione, la Curva Fiesole ha lanciato un appello a tutto il popolo viola, invitando la città a mettere da parte il malumore e a stringersi attorno alla squadra in una fase delicata della stagione.

La fiducia, però, non equivale a un assegno in bianco. Il tifo organizzato chiede ai giocatori una reazione concreta, ricordando il peso della maglia e i cento anni di storia della Fiorentina. L'obiettivo è trasformare il Franchi in una spinta capace di accompagnare la squadra verso una vittoria che manca da troppo tempo, almeno tra le mura amiche.

Per l'occasione saranno distribuite bandierine speciali dedicate al centenario, con un contributo di cinque euro, da alzare durante l'inno e l'ingresso delle squadre. L'intenzione è coinvolgere tutti i settori dello stadio, dalla Curva alla Maratona fino alla tribuna, per creare un'atmosfera compatta e trascinante.

Anche la società ha condiviso pubblicamente il messaggio della Curva Fiesole, ringraziando i tifosi per le parole di appartenenza e responsabilità e rilanciando l'invito a riempire il Franchi. La prevendita, secondo quanto riportato dal quotidiano, si attestava intanto intorno ai 19mila biglietti venduti.

Il sostegno, dunque, non mancherà, ma sarà accompagnato da una richiesta precisa: la Fiorentina dovrà dimostrare sul campo di meritare la fiducia di Firenze.