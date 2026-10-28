La Fiorentina si avvicina alla sfida contro l'Atalanta con gli uomini contati in difesa. Il Corriere dello Sport sottolinea come, con Marin Pongracic indisponibile e Luca Ranieri ancora in dubbio, Paolo Vanoli possa contare soltanto su Radu Dragusin e Viery come centrali di ruolo. Un'emergenza che si aggiunge alle difficoltà mostrate finora dal reparto arretrato viola.

La situazione è resa ancora più delicata dai numeri: la Fiorentina ha subito gol nelle ultime nove partite di campionato e non mantiene la porta inviolata dal 17 maggio, quando vinse 2-0 sul campo della Juventus. Contro l'Atalanta, reduce da quattro reti nell'ultimo turno, servirà quindi una prova difensiva di tutt'altro livello.

Secondo il quotidiano, le responsabilità non sono riconducibili soltanto agli errori individuali, ma anche alla mancanza di equilibrio tra i reparti. Una fragilità strutturale che Vanoli dovrà provare a correggere in una gara particolarmente delicata per il percorso della squadra viola.