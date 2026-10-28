VIDEO - "Cambio modulo voluto dai giocatori?": Spalletti non ci sta

Diciannove reti incassate in otto giornate e nove partite consecutive senza mantenere la porta inviolata. Sono i numeri che fotografano le difficoltà della Fiorentina in questa prima parte di campionato. Nell'analisi del Corriere dello Sport, il problema non riguarda soltanto gli errori dei singoli, ma anche l'equilibrio complessivo della squadra e le distanze tra i reparti.

In questi primi mesi di stagione, i problemi hanno riguardato soprattutto una struttura difensiva altamente instabile. La sensazione, dovuta non soltanto agli errori individuali e di sistema del pacchetto arretrato, ma anche al netto scollamento tra i reparti, è che spesso basti una folata di vento per spazzare via le poche certezze che questa squadra ha in fase di non possesso. L’Atalanta, reduce dai quattro gol segnati domenica, arriva in questo senso nel peggior momento possibile.