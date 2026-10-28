La Fiorentina continua a fare i conti con l'incognita Luca Ranieri in vista della sfida contro l'Atalanta. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore viola, fermo per uno schiacciamento di un nervo del piede, ha saltato le ultime due partite contro Como e Inter e anche ieri ha proseguito il lavoro a parte.

Le possibilità di recuperarlo almeno per la panchina in vista del prossimo impegno sono poche. Per questo motivo, Paolo Vanoli potrebbe guardare alla Primavera di Andreazzoli per completare il reparto difensivo: aumentano le chance di convocazione per Dennis Beldenti, classe 2010.