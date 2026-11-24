La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport analizzano la prestazione dell'arbitro Doveri in Monza-Fiorentina:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5: Partita sostanzialmente corretta, come dimostra il solo ammonito (Dragusin nel secondo tempo) e senza situazioni difficili da gestire. A fine primo tempo il rigore che ha portato in vantaggio il Monza per intervento di mani in area di Oulai sul tiro di Varela: il tocco del giocatore ivoriano è netto, il braccio destro è inspiegabilmente troppo alto.

IL CORRIERE DELLO SPORT 4.5: Se neanche quello che dovrebbe essere il decano dei nostri arbitri, Doveri, 269 gare in A, riesce a distinguere la differenza fra «soglia alta» e errore di valutazione chiaro, siamo messi malissimo. C’è un errore enorme nella sua partita (fallo evidente su Njie prima del 3-0), il contatto sul ginocchio sinistro di Mastantuono meritava altra considerazione. E Orsato che ha visto tutto dovrebbe essere soddisfatto? Mah...Sull’angolo battuto dal Monza, il cui sviluppo porterà al 3-0 (non c’è cambio di possesso, passano 16 secondi: l’APP c’è tutta), Mangas travolge Njie in maniera anche violenta, saltandogli addosso. La mania di non fischiare nulla (e Doveri in questa tentazione cade spesso e volentieri, a sproposito) porta a lasciar correre, sbagliando: era fallo e punizione. In area del Monza, Mastantuono anticipa l’intervento di Kouadio che finisce per toccarlo sul ginocchio sinistro: non è un calcio pieno (gli sarebbe saltata la rotula), ma anche un contatto in area potrebbe creare ostacolo all’avversario. Normale amministrazione, tanto era evidente, il rigore assegnato al Monza: sul tiro di Varela, Inao ha il braccio destro larghissimo, parallelo al terreno.