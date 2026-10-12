Vanoli deve trovare una soluzione al più presto

Redazione VN
Oulai Gnonto Brova dei fatti

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La Fiorentina cerca una difesa più solida: i 15 gol subiti nelle prime 8 partite ufficiali della stagione rappresentano un campanello d’allarme per Vanoli e i giocatori. Il reparto arretrato ha bisogno di correttivi concreti per ridurre la fragilità e migliorare i risultati, trovando la combinazione giusta tra gli uomini a disposizione.

Finora sia Grosso sia Vanoli hanno puntato sulla coppia centrale Dragusin-Ranieri, concedendole occasioni e fiducia. Il rendimento, però, è stato spesso inferiore alle aspettative: la buona volontà non è bastata a garantire la tenuta difensiva e ora il tecnico valuta possibili alternative.

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Vanoli sta preparando Viery, utilizzato finora soprattutto come una sorta di terzino aggiunto sulla sinistra, per un possibile impiego al centro. Resta inoltre l’opzione Pongracic, da rilanciare e coinvolgere nuovamente: il difensore potrebbe avere grande voglia di tornare protagonista e offrire un contributo positivo al reparto. Lo scrive la Nazione.

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