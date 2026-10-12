La Fiorentina cerca una difesa più solida: i 15 gol subiti nelle prime 8 partite ufficiali della stagione rappresentano un campanello d’allarme per Vanoli e i giocatori. Il reparto arretrato ha bisogno di correttivi concreti per ridurre la fragilità e migliorare i risultati, trovando la combinazione giusta tra gli uomini a disposizione.

Finora sia Grosso sia Vanoli hanno puntato sulla coppia centrale Dragusin-Ranieri, concedendole occasioni e fiducia. Il rendimento, però, è stato spesso inferiore alle aspettative: la buona volontà non è bastata a garantire la tenuta difensiva e ora il tecnico valuta possibili alternative.

Vanoli sta preparando Viery, utilizzato finora soprattutto come una sorta di terzino aggiunto sulla sinistra, per un possibile impiego al centro. Resta inoltre l’opzione Pongracic, da rilanciare e coinvolgere nuovamente: il difensore potrebbe avere grande voglia di tornare protagonista e offrire un contributo positivo al reparto. Lo scrive la Nazione.