Koleosho ma non solo, CorSport: “Da Volpato a Cancellieri. Le alternative”

Tra i profili seguiti dalla Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo c'è anche Matteo Cancellieri della Lazio. L'esterno classe 2002 rappresenta un'opportunità interessante sia per la situazione contrattuale, con accordo in scadenza nel 2027, sia per la necessità del club biancoceleste di realizzare plusvalenze. La sua valutazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro, anche se sul giocatore è forte l'interesse dell'Olympiakos. Un aspetto da non sottovalutare è quello dell'ingaggio, vicino al milione di euro a stagione.

Restano inoltre sul tavolo le candidature di Cristian Volpato e Armand Laurienté, entrambi di proprietà del Sassuolo. Volpato, che ha già manifestato gradimento per un eventuale trasferimento a Firenze, è valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro e cerca una squadra che possa garantirgli maggiore continuità. Per Laurienté, invece, servirebbe un investimento ancora più importante, compreso tra i 20 e i 25 milioni.