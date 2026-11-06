Le ultime dalla Continassa per la trasferta di Firenze

Redazione VN
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La Juventus si prepara alla trasferta di Firenze con l’obiettivo di gestire al meglio le energie. In difesa si va verso il rientro di Bremer, che dovrebbe riprendere posto al centro del reparto, con Lucumì e Gatti chiamati a fare gli straordinari. Sulla destra spazio ancora a Kalulu, già primatista di minutaggio nella rosa bianconera. Difficile, invece, il recupero di Celik: il turco ha ripreso a lavorare sul campo, ma non è ancora tornato ad allenarsi con il gruppo. A centrocampo dovrebbe esserci Douglas Luiz, preservato parzialmente nell’ultima uscita proprio in vista della gara contro la Fiorentina. Per il posto al suo fianco restano in corsa Sarr, Koopmeiners e McKennie, con lo statunitense vicino al rientro tra i convocati dopo aver ripreso ad allenarsi con la squadra. In attacco, Zhegrova e Boga rappresentano due soluzioni a gara in corso, mentre Alajbegovic, Kolo Muani e Woltemade potrebbero essere confermati dal primo minuto. Lo scrive Tuttosport.
Juventus v Stade Rennais FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3

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