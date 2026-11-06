Le ultime dalla Continassa per la trasferta di Firenze
VIDEO - Paratici e una ricerca minuziosa su Njie: chieste info... alla sua ex!
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
La Juve non sia il salva-stagione, ma l'inizio di un campionato diverso. Però serve coraggio
Rassegna stampa
Nazione: "Fiorentina-Juve, febbre da sold out. Il Franchi pronto a spingere"
Rassegna stampa
Repubblica: "Fiorentina, l'inizio di un ciclo. Paratici è convinto di una cosa"
Ex viola
Tutti pazzi per Amatucci. Ci pensa anche la Juventus sul mercato
Altre di Serie A
Spalletti un fascio di nervi: "Cabal, ti do un pugno. 2-2? Pensavo chi strozzare"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti