"L'Inter? Era un gran casino, avevamo tre presidenti"
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Stefan Jovetic torna sulla lite con Montella prima dell'addio dalla Fiorentina verso il Manchester City. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:
«Ho avuto più di 40 allenatori in carriera, capita di litigare. Montella a Firenze mi tolse la fascia, solo perché avevo deciso di andare via a fine anno. Io invece l’avrei onorata fino alla fine».
Andò al City. Scelta infelice?
«No. Ho vinto una Premier e una Coppa di Lega, ma non ero in me. Ero ossessionato dagli infortuni».
Poi l’Inter. Anche qui non mancarono le discussioni…
«Era un gran casino, avevamo tre presidenti. Cambiammo cinque allenatori in due stagioni. Il primo anno con Mancini ho fatto bene, il secondo sono finito fuori rosa senza motivo. Pioli non mi ha mai dato una spiegazione, De Boer… lasciamo perdere. Nemmeno lo considero. Spalletti, invece, mi chiamò e mi chiese di avere pazienza. Non ne ho avuta, volevo giocare».
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