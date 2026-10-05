Nicolò Fagioli dovrebbe andare in panchina
Focus VN - 2/3 di sosta: cosa emerge dal lavoro di Vanoli reparto per reparto
Ultimo impegno per l'Italia di Mancini in questa maxi sosta. Questa sera, a Bologna, gli Azzurri sfideranno la Turchia di Vincenzo Montella per dare continuità all'ottimo risultato ottenuto contro la Francia.
Secondo i vari quotidiani però, Nicolò Fagioli dovrebbe rifiatare. Il ct infatti, potrebbe schierare Romano del Cagliari nel ruolo di regista con il centrocampista della Fiorentina destinato alla panchina. Il ballottaggio però, visto le ottime prestazione dell'ex Juventus, rimane aperto.
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