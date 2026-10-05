"Penso che la gente sia davvero molto esigente con me in Argentina"

Redazione VN
ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa Italia

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Franco Mastantuono, che indossa il numero 30 sia nella Fiorentina sia in Nazionale, ha superato la difficile prima stagione al Real Madrid con un avvio brillante: 4 gol in 8 partite, uno ogni 128 minuti, già oltre le 3 reti segnate nell’intera annata precedente. A soli 19 anni ha conquistato Firenze, dove i tifosi aspettano il suo ritorno dagli impegni con l’Argentina.

In patria, invece, deve convivere con aspettative elevate e critiche: «Penso che la gente sia davvero molto esigente con me in Argentina», ha raccontato a TyC Sports. «Capisco cosa ci si aspetta da me. Da quando ho messo piede su questo campo per la prima volta, a 16 anni, ci sono molte aspettative e cerco sempre di soddisfarle. Gli argentini spesso sono duri con me ma cerco di godermela. Adoro essere in nazionale con così tanti giocatori esperti che mi aiutano in campo».

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Se nell’Albiceleste deve ritagliarsi spazio fra tanti campioni, nella Fiorentina è già il talento che ha riacceso la fantasia della tifoseria e il compagno a cui affidare il pallone per una giocata decisiva. Lo ha dimostrato a Venezia, diventando il più giovane argentino a realizzare una tripletta nei cinque principali campionati europei. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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