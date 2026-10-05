Mastantuono ha conquistato Firenze con il suo talento, regalando emozioni sia con la Fiorentina sia con la Nazionale. La città è pronta a coccolarlo e a mettere al centro dei propri sogni e delle proprie ambizioni un giocatore considerato un vero campione. In questo momento, però, discutere del suo futuro rischia di offuscare l’entusiasmo che sta suscitando fra i tifosi.

L’accordo firmato dal giocatore, dal Real Madrid e dalla Fiorentina prevede il ritorno in Spagna a fine stagione. Una prospettiva che i sostenitori viola vorrebbero evitare, anche se le condizioni potrebbero cambiare e aprire scenari diversi per Franco e Firenze. Il confronto sull’eventuale rinnovo del prestito e sulle possibilità di modificare gli accordi dovrà essere affrontato più avanti, senza mettere adesso il talento argentino al centro di un tira e molla.

L’invito è quindi a godersi il presente: le giocate di Mastantuono, le emozioni che regala e la possibilità di sognare insieme alla Fiorentina, vivendo una sorta di «carpe diem» argentino-fiorentino. Quando arriverà il momento, sarà Paratici a gestire la situazione con il Real Madrid e a valutare eventuali margini per prolungare la sua permanenza. Adesso la priorità è apprezzare ciò che Franco sta offrendo alla squadra e alla città. Lo scrive la Nazione.