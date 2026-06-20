Ipotesi sub-commissario regionale: i nuovi scenari sul Franchi

La Nazione si concentra sullo stadio Artemio Franchi su cui si aprono nuovi scenari dopo l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dell'ultimo decreto legge in merito alle "Disposizioni urgenti in materia di sport". Un ampio capitolo è dedicato a Euro 2032: in particolare si rafforzano gli strumenti operativi e la struttura del Commissario straordinario con nuove misure di semplificazione amministrativa e di coordinamento istituzionale per il rispetto dei tempi richiesti dagli organismi internazionali. Ma soprattutto, in ottica di un maggior coordinamento, si prevede la nomina dei sub-commissari anche per i presidente di Regione interessati, in aggiunta o in sostituzione ai sindaci come la stessa Sara Funaro che se, l'operazione andrà in porto, si prenderà il merito di essere riuscita a portare a termine una partita iniziata con una Fiorentina ostile che ora, invece, è pronta a entrare in gioco. Il decreto prevede la figura del sub-commissario regionale nel caso in cui la Regione abbia competenze specifiche nell'intervento o metta delle risorse nel progetto. E Giani più volte si è detto disponibile a investire 15 milioni di euro, se necessario. Non è ancora chiaro, invece, a quanto ammonterà il fondo equity destinato agli stadi d'interesse strategico nazionale. Nella visione del ministro allo sport Andrea Abodi la figura del sub-commissario regionale è pensata per semplificare e accelerare i lavori negli stadi. La scelta finale se nominare o meno un sub-commissario spetterà comunque al commissario straordinario per gli stadi Massimo Sessa.