Come riportato dal quotidiano La Nazione, Piazzale Michelangelo si appresta a diventare il cuore dei festeggiamenti per il centenario della Fiorentina con l'installazione di un'imponente opera celebrativa destinata a monopolizzare gli scatti di cittadini e turisti. Da sabato e fino al 30 settembre, il punto panoramico più suggestivo della città ospiterà una gigantesca scritta "V100la" alta 18 metri e larga 4,5, posizionata sul lato Belvedere per offrire una vista mozzafiato su Firenze. Accanto al maxi pannello verrà posizionata una statua in plexiglas commissionata all'artista di fama internazionale Marco Lodola: un'opera ideata per simboleggiare un "tifoso ideale" e l'abbraccio di tutto il popolo viola, smentendo le voci che ipotizzavano un monumento dedicato al presidente Rocco Commisso.

L'iniziativa, interamente finanziata dal club gigliato, ha richiesto anche un importante sforzo organizzativo da parte del Comune di Firenze per garantire il perfetto svolgimento dell'evento. L'amministrazione cittadina ha infatti predisposto specifici interventi sulla viabilità e stabilito il trasferimento temporaneo di quattro banchi ambulanti della zona per fare spazio alle strutture. Terminato il periodo espositivo al piazzale, le due opere avranno una destinazione definitiva: mentre la statua di Lodola con tutta probabilità troverà collocazione permanente allo stadio Artemio Franchi, il mastodontico pannello celebrativo verrà trasferito all'interno del centro sportivo Viola Park.