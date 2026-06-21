I numeri della cessione di Beltran, CorFio: “Flop totale, un errore del passato”

Lucas Beltran è vicino a lasciare definitivamente la Fiorentina per tornare al River Plate. Dopo il prestito al Valencia, club viola e argentini hanno trovato un’intesa sulla base di circa 7 milioni di euro: 500 mila subito e 6,7 milioni attraverso un riscatto obbligatorio. Manca soltanto il via libera del giocatore.