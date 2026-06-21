Lucas Beltran è vicino a lasciare definitivamente la Fiorentina per tornare al River Plate. Dopo il prestito al Valencia, club viola e argentini hanno trovato un’intesa sulla base di circa 7 milioni di euro: 500 mila subito e 6,7 milioni attraverso un riscatto obbligatorio. Manca soltanto il via libera del giocatore.
Corriere Fiorentino
I numeri della cessione di Beltran, CorFio: “Flop totale, un errore del passato”
Beltran—
L’operazione rappresenta uno dei primi passi nel lavoro di sfoltimento della rosa avviato da Fabio Paratici, ma certifica anche il fallimento di un investimento che aveva generato grandi aspettative. Acquistato nell’estate 2023 per 12 milioni più bonus, Beltran era arrivato a Firenze come uno dei colpi più importanti del mercato viola, ma non è mai riuscito a imporsi con continuità.
Cessione—
I numeri raccontano una parabola deludente: 16 gol in 98 presenze complessive con la Fiorentina e diverse difficoltà di adattamento. Tra qualche lampo, come il rigore decisivo nella semifinale di Conference League contro il Brugge, e tante occasioni mancate, l’argentino lascia Firenze come uno degli investimenti meno riusciti degli ultimi anni, con una minusvalenza significativa rispetto ai quasi 20 milioni spesi dal club viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA