Grosso-Paratici, i contatti sono continui. Vacanze con testa al mercato

Fabio Grosso ha già la testa sulla Fiorentina. Il lavoro con Paratici è costante

Fabio Grosso è stata una scelta importante per il nuovo corso viola. Una scelta fortemente voluta da Fabio Paratici, con i due che hanno un rapporto che va oltre a quello tradizionale tra ds e allenatore. Grosso attualmente è in vacanza in Abruzzo, per far visita a parenti ed amici. Ma, come riporta La Nazione, è costantemente in contatto con Fabio Paratici. Le chiaccherate sono soprattutto sul mercato.