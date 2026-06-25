Fabio Grosso è stata una scelta importante per il nuovo corso viola. Una scelta fortemente voluta da Fabio Paratici, con i due che hanno un rapporto che va oltre a quello tradizionale tra ds e allenatore. Grosso attualmente è in vacanza in Abruzzo, per far visita a parenti ed amici. Ma, come riporta La Nazione, è costantemente in contatto con Fabio Paratici. Le chiaccherate sono soprattutto sul mercato.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Grosso-Paratici, i contatti sono continui. Vacanze con testa al mercato
news viola
Grosso-Paratici, i contatti sono continui. Vacanze con testa al mercato
Fabio Grosso ha già la testa sulla Fiorentina. Il lavoro con Paratici è costante
Valutazioni sulla rosa attuale, su chi trattenere e chi confermare. Una scrematura andrà fatta, viste le dimensioni extra large dell'attuale Fiorentina. Ma il lavoro più intenso è quello per il mercato in entrata. La priorità è rappresentata dagli esterni in quest momento. Paratici è concentrato esclusivamente sulla Fiorentina, così come Grosso. La nuova viola sta nascendo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA