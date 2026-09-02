Il vero lavoro che attende Fabio Grosso è in attacco. Il passaggio dal 4-3-2-1 al 4-3-3 non sarà una semplice questione di moduli, ma richiederà tempo e nuovi equilibri. In prima linea c’è Beto, appena arrivato e costato qualcosa in meno di Pellegrino: il portoghese potrebbe già avere l’occasione di partire titolare contro il Torino, ma sarà soprattutto una soluzione da valutare in prospettiva.

A cambiare volto sarà anche il reparto degli esterni, con tre nuovi arrivi da inserire rapidamente. Pedro Gonçalves, destro e non limitato al ruolo di ala pura, potrebbe affiancare Njie sulla fascia sinistra, mentre Gnonto dovrebbe rappresentare l’alternativa a Mastantuono sulla destra. Grosso dovrà quindi trovare in fretta la formula migliore per far funzionare il nuovo attacco: il tempo, però, è poco, perché sabato c’è già la terza giornata di campionato. Lo riporta Il Corriere dello Sport.